Cena siciliana, stripman e djset: la festa della donna per le donne da Vinò

Giovedì 8 marzo, la festa della donna si festeggia da Vinò, il locale a piazza Francesco Napoli 8. Una cena in salsa siciliana per omaggiare le donne.

La giornata internazionale della donna (comunemente definita in modo improprio festa della donna) ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.

Menu: paninetto con caponata siciliana, crostino di pane con marmellata di cipolla rossa di Tropea e caciocavallo d.o.p di Ragusa, fagottini di sfoglia ai broccoletti e besciamella, tortino di patate con zucca rossa e salsiccia di maialino nero dei Nebrodi e fonduta di formaggio, tortino di riso con verdure al curry, trancio di sfincione palermitano, sedanini con ragout di dentice pomodorini e pesto di pistacchi, dessert dello chef, calice di vino bianco o rosso. Durante la cena animazione, dopo cena - dalle 22.45 - stripman riservato alle donne. Dalle 23.15, invece, ingresso a uomini e donne per il djset di Pietro Corrente e Pinello dj.