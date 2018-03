Settimana gialla come la mimosa in omaggio alle donne: l'8 marzo di Sanlorenzo Mercato

Sanlorenzo Mercato rende omaggio alle donne con il colore che più le rappresenta: il giallo delle mimose, il fiore della loro festa. In programma diverse iniziative, tra piatti speciali, musica e promozioni, rigorosamente al femminile. Numerosi poi gli appuntamenti musicali, come la notte brasiliana di giovedì 8 marzo con Valeria Milazzo e la sua band.

Dal 6 all'8 marzo, Dolce e salato, ciascuna bottega propone il suo piatto speciale, rigorosamente "giallo": dalle classiche torte mimosa della Pasticceria ai cupcake mimosa del Forno, dalle pappardelle mimosa con zucchine, cacio, guanciale e zafferano del Pastificio agli involtini di pesce spada al limone della Pescheria alle scaloppine mimosa con vino bianco e zafferano della Carnezzeria passando per il panino alla curcuma con coppa di suino, rucola ed ennese della Salumeria e all’arancina al burro con curcuma naturale della Friggitoria fino al cocktail mimosa della Vineria.

Dal 6 all’8 marzo, dalle 19 alle 22, tutte le donne che presentano la Carta Mercato alle casse dell’info-point avranno diritto ad uno sconto del 30% su due pietanze a scelta tra le pietanze “gialle”, ovvero i piatti speciali ideati per l'occasione dalle botteghe, e su una bevanda, lo speciale cocktail mimosa. L'8 marzo sarà poi una serata da poter vivere con le amiche in Osteria con una cena speciale pensata ad hoc solo per l'occasione: si comincia con "Milledonne", sovrapposizione di pesce affumicato, ortaggi e bufala, quindi si prosegue con "L'aracina è fimmina", timballino di capellini, la "Triglia a beccafico", sandwich di filetti di triglie al forno con farcitura di cipolle, mollica, succo di arance, per poi concludere in dolcezza con una delicata gelatina di mandarino e una macedonia di frutta fresca.

L'8 marzo, sul palco Vineria ad ingresso gratuito, alle ore 21 inizia la notte speciale di Sanlorenzo Mercato che sceglie di omaggiare le donne con un concerto di musica brasiliana. Sul palco Valeria Milazzo Quartet che con Vincenzo Palermo alla chitarra canterà alcuni tra i più celebri brani del repertorio carioca. Con loro tanti ospiti esclusivi, pronti a esibirsi ciascuno secondo il proprio stile con arrangiamenti personalizzati e rivisitazioni originali di grandi classici. Da “Linda” a "Garota de Ipanema" di Caetano Veloso passando per “Dindi” di Antônio Carlos Jobim, per due ore di ritmo e divertimento.

“Il Brasile è una realtà dalle molteplici sfaccettature, dove a predominare sono la sinuosità delle forme, la passionalità del ritmo, il calore dei sorrisi. Ecco perché credo che sia il migliore omaggio per le donne in questo giorno di festa - afferma Valeria Milazzo - “Il Brasile stilla ad un tempo magia, malinconia e immensa passione per la vita, proprio come una donna”. L’attività artistica di Valeria Milazzo è segnata da numerosi riconoscimenti: nel 1992 come ospite al “Telethon”, nel 1995 finalista al Festival di Castrocaro.

Nel 1998 diventa la voce dell’ensemble di musica celtica Aes Dana, duetta con i Chieftains in concerto con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo e ancora con Jackie McShee ed il batterista Jerry Conway, noti esponenti della musica irlandese. Nel 2006 Valeria Milazzo entra a far parte dei Bandaluna, gruppo di musica etno-jazz di cui scrive i testi originali in siciliano e in lingua straniera. Nel 2010 si esibisce al Badrutt Palace (St.Moritz), a Milano per lo show-case “Visibilia” dove riceve gli elogi di Mogol, ospite della serata, partecipa anche al Festival della Musica Siciliana con il brano “Ninna Ninnarò” firmato da lei stessa ed entra nella rosa dei finalisti di “Area Sanremo”.