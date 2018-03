Festa della donna vista mare, pesce a volontà al Gambero Rosso di Porticello

La festa della donna si festeggia al ristorante Gambero Rosso di Porticello. L'8 marzo una cena a base di pesce con la musica del Dj José Corradengo.

Menu: l'insalata di mare capricciosa, i crostacei in salsa cocktail, il crostino con rucola e alici locali marinate, le cozze gratinate, la frittella di neonata, il pesce spada marinato. Come primo il risotto ai frutti di mare con cozze, vongole, gambero e ciliegino e come secondo il gamberone e pesce spada gratinato agli agrumi di Sicilia con contorno di patate lesse prezzemolate. Infine sorbetto al limone con fragolata, acqua e vino bianco in bottiglia.