Storie di donne e di simboli alla lotta: i monologhi delle signore di Cinisi per l'8 marzo

Per l'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, al salone comunale di Cinisi alle ore 21 saranno letti alcuni monologhi di Francesca Randazzo, interpretati da diverse donne, sulle storie di donne a Cinisi.

"Storie di donne...a Cinisi" sono dei monologhi in cui alcune donne parlano della loro esperienza di lotta, come Felicia che ha denunciato gli assassini del figlio, Rosa che ha denunciato colui che l'ha stuprata. Donne come Cristina che ha realizzato un suo sogno, donne come Emilia ed Angela che hanno fornito il loro sapere arricchendo la formazione culturale dei bambini e dei giovani. Sono donne che a testa alta hanno superato critiche, limiti e pregiudizi per realizzare ciò in cui hanno creduto mostrando una forte personalità, coraggio e determinazione.

Donne che hanno contribuito con le loro esperienze a cambiare e arricchire la storia del Paese. Le storie sono sempre raccontate al maschile, per questo è importante ricordare e apprezzare il valore delle donne: finché si parlerà solo di uomini non ci sarà mai pari dignità e una società civile. I monologhi saranno interpretati da Maria Grazia itale, Francesca Randazzo, Lucrezia Costantino, Stella Ciullo e era Abbate. L'intermezzo musicale è con Lucrezia Costantino e Claudio e Federica Di Mercurio. Tecnico luci e suoni Antonio Riccobono.