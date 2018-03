Just Wine a L'Atelier, aperitivo a tutto vino per festeggiare le donne e l'8 marzo

Festa della donna con Just Wine, un aperitivo "open wine" nella città dell'arte e della cultura, nei locali de L'Atelier. Un 8 marzo con aperitivo, dj set, vini Doc e un ricco buffet.

Just Wine unisce il buon vino al divertimento nei locali più di tendenza delle principali città italiane. Si propone come punto di riferimento per la promozione delle nostre eccellenze selezionando ogni settimana i migliori vini d’Italia, rigorosamente Doc. Un concept che racchiude in sé aperitivo, wine tasting e party che ha reso famosi lungo lo stivale e che continua a dare grandi soddisfazioni facendo divertire.