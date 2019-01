“Raccontiamo, spremiamo, gustiamo, costruiamo”: festa dell’arancia all'istituto Cim

La Scuola paritaria Primaria e Infanzia Cuore Immacolato di Maria organizza l’open day, che si terrà sabato 12 gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso i locali della CIM, in via Cappuccini, 101. I bambini sia dell’Infanzia che della Primaria saranno impegnati in diverse attività, che proprio a partire dalla raccolta delle arance li condurranno alla conoscenza di questo frutto, dalle molteplici proprietà benefiche. Sono previsti infatti, tra le diverse attività in programma dei laboratori e degustazione di spremute e dolci agli agrumi.

Sarà un’occasione per tutte le famiglie che intendono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per l’anno 2019/20, le attività extrascolastiche che si svolgono durante le ore pomeridiane, tra cui i laboratori di musica, danza, o ancora, le lezioni di lingua straniera con insegnate madrelingua. Gli insegnanti saranno a disposizione dei genitori, per ogni chiarimento, in vista delle iscrizioni, aperte dal 7 al 31 gennaio. Sarà possibile inoltre visitare gli spazi esterni, ed interni della scuola. La scuola è infatti dotata di ampi giardini, tra cui un agrumeto, dove si svolgeranno le attività di raccolta delle arance.