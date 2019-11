Festa dell'albero, dall'Oreto alla Stazione una manifestazione all'insegna del verde

Organizzata da "90127 attivamente insieme" (gruppo spontaneo di residenti del quartiere Oreto-Stazione), partirà giovedì 21 novembre alle ore 15 dalla chiesa di San Tarcisio in via Sebastiano La Franca (zona Policlinico) a Palermo, la manifestazione “Festa dell’Albero 2019”, un pretesto per mettere a dimora nuovi alberi, piccole piantine o semi, in alcuni luoghi del quartiere Oreto-Stazione.

"Con questa iniziativa, vogliamo portare in giro nel nostro quartiere la bellezza perché siamo convinti che è bello vivere nel bello - dice Vita D'Angelo, insegnante della scuola Rosolino Pilo di via - Quartiere per il quale stiamo lavorando per dargli una nuova identità". "90127 attivamente insieme" è il nome che un gruppo spontaneo di residenti del (e per il) quartiere Oreto- Stazione, tra via Sebastiano La Franca e via Del Vespro, si è voluto dare. Un gruppo di circa quaranta cittadini attivi che hanno deciso di sbracciarsi e di provare a risollevare le sorti di un rione spesso dimenticato dalle istituzioni.

Nato circa un anno e mezzo fa, da allora sono stati tanti gli incontri ma anche le giornate, come amano definirle: eco-ludiche: e cioè di pulizia di tratti di piazze e strade con il coinvolgimento di grandi e piccini in giochi e attività manuali. L’iniziativa di giovedì 21 novembre, alla quale prenderà parte anche la Società Sportiva Panormus, da via Sebastiano La Franca si sposterà in diversi punti del quartiere per concludersi alle 17 in Via del Vespro 72, presso l’Istituto Comprensivo Statale "Silvio Boccone".