Festa del Verde al Giardino Florio, come apprezzare gli spazi verdi della città

Sabato 28 aprile a partire dalle 10 fino alle 18 presso il Giardino Florio ex Case Rocca (adiacente lo Stadio delle Palme) si terrà la Festa del Verde. Una festa per far vivere ed apprezzare gli spazi verdi cittadini alle famiglie ed in particolare ai bambini.

Durante la giornata le diverse associazioni coinvolte proporranno giochi, gare, esibizioni, laboratori per bambini, passeggiate nel Parco della Favorita, momenti culturali. In Particolare ci saranno tornei di mini basket, calcio sul prato, pallavolo, laboratori per bambini, gare di tiro con l’arco, animazione, ginkane con le bici, estemporanee di pittura e scultura, momenti di approfondimento culturali, attività volte all’educazione ambientale, esibizione di karate, esibizione di aikido, antichi giochi di strada, caccia al tesoro, passeggiate nel parco, esibizioni di modelli di auto elettriche, esibizioni cinofile. Tutte queste attività costituiranno gli elementi della festa che si concluderà in un “girotondo collettivo sul prato” simbolo della fratellanza e della pace. Come ogni anno tutti i partecipanti indosseranno un indumento di colore verde.