Festa dei morti, dalla pupaccena alla moffoletta: "Armi Santi" a Villa Filippina

Giovedì 31 Ottobre, dalle 16 alle 24, venerdì 1 e sabato 2, dalle 10 alle 24, e domenica 3 Novembre, dalle 10 alle 20 torna nella splendida cornice di Parco Villa Filippina, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale festa dei morti: Armi Santi, organizzato dall’Associazione Artigianando e l’Associazione Urania, in collaborazione con QpMedia&Pubbliche Relazioni.

All’interno delle settecentesche mura della villa, sotto i portici, saranno allestiti diversi spazi espositivi con una fiera con il meglio dell’artigianato locale dove il pubblico potrà vedere, scegliere e acquistare tanti oggetti creati a mano, unici e particolari. Si andrà infatti dalle ceramiche dipinte a mano, a monili e oggetti fatti a maglia, borse e tanti oggetti da collezione. Saranno allestite anche un’area dedicata alla tradizione con l’esposizione dei Pupaccena, o Pupi ri zuccaro, biscotti dei morti, u cannistro e il piatto più tradizionale della festività, la “moffoletta” protagonista sabato 2 novembre del “Moffoletta day”, e un’area dedicata ai prodotti tipici siciliani a km 0. Presente anche uno spazio dedicato ai vinili.

Tanti anche gli eventi pensati per i bambini, la vera anima della festa, con i diversi laboratori che nei quattro giorni saranno organizzati attraverso i quali si metterà in evidenza la creatività di ogni bambino. Per loro anche un’intera area dedicata ai giocattoli, molti dei quali artigianali e fatti in legno.

Quest’anno, per la prima volta, sarà disponibile anche un’Area giochi costituita da un parco giochi gonfiabili, un campo da miniaturegolf, disponibile anche per gli adulti, e da un circuito di Drift bike costituita moto elettriche (per bambini da 4 a 12 anni). Giovedì 31, alle 20:30,si svolgerà la “Notte Horror”con la proiezione di due film mentre alle 21:00 si svolgerà la sfilata di Halloween di libera partecipazione.

Novità di questa edizione l’area Cosplay e Games con la Halloween Nerd Fest organizzata dall’Associazione Videogamina con sfilate, contest, conferenze e presentazioni. Spazio anche alla musica. Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 21:30, si svolgerà il concerto della band palermitana J-Azz, progetto musicale nato per divertire e intrattenere con le melodiose note dello swing e della bossa nova (Ingresso gratuito).