Pupi di zucchero, una tradizione senza fine: tutti gli eventi per la festa dei morti a Palermo

Una festa 100% made in Sicily, alter ego di Halloween, diffusa soprattutto a Palermo, viene sentita soprattutto dai bambini anche se tramandata dai nonni. E' la "festa dei morti", la ricorrenza in cui gli amati defunti, accogliendo le preghiere dei propri cari, portano in cambio doni e dolcetti. Per questo ogni famiglia che si rispetti, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, lascia la tavola imbandita ai propri morti che, per l'occasione, portano ceste di "scaccio", frutta martorana, ossa di morto e pupi di zucchero. Per continuare la tradizione e far sì che questa questa festa non vada perduta, sono diversi gli eventi tra manifestazioni, incontri, fiere e feste a Palermo. Eccone una selezione.