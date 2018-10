Festa dei morti a Villa Filippina, al via "Armi santi": dalla fiera d'artigianato alle pupaccena

Mercoledì 31 ottobre, dalle 16 alle 24, giovedì 1 novembre, dalle 10 alle 24 e venerdì 2, dalle 10 alle 20, torna nella splendida cornice di Parco Villa Filippina, per il terzo anno consecutivo, la tradizionale festa dei morti: Armi Santi, organizzato dall’Associazione Urania e l’Associazione Artigianando, in collaborazione con GiocaCultura e Birba City.

All’interno delle settecentesche mura della villa saranno allestiti diversi spazi espositivi con una ricca fiera mercato con il meglio dell’artigianato locale, dove il pubblico, lungo i venti spazi allestiti, potrà vedere e acquistare tanti oggetti creati a mano, unici e particolari. Si andrà infatti dalle ceramiche dipinte a mano a monili e oggetti fatti a maglia, borse e tanti oggetti da collezione. Sarà allestita anche un’area dedicata alla tradizione con l’esposizione dei pupaccena, o pupi ri zuccaro, biscotti dei morti e il piatto più tradizionale della festività, la “moffoletta”.

Tanti anche gli eventi pensati per i bambini, la vera anima della festa, con i diversi laboratori che nei tre giorni saranno organizzati a cura di GiocaCultura, attraverso i quali si metterà in evidenza la creatività di ogni bambino. Quest’anno, per la prima volta, sarà disponibile per tutte e tre le giornate anche un’area giochi costituita dai bellissimi gonfiabili forniti da Birba City, altro grande partner del Parco. Mercoledì 31, alle 21.30, all’interno del museo del Planetario, si svolgerà la festa “Halloween a Villa Filippina” con dj set e animazione curata da Mago Lollo Animazione (ticket adulti 10 euro - bambino/a 5 euro inclusi dolcetti e soft drink. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da almeno un adulto). Nella piccola area Villa Filippina Bistrò sarà possibile mangiare e bere una bibita durante tutte e tre le giornate.

Il programma

Mercoledì 31 ottobre

16.00/17.30 Accoglienza con trampoliere con personaggio a tema

16:00 Racconti spaventosi! Lettura gratuita a cura di GiocaCultura

16:30 Mostri colorosi (3+), laboratorio di manipolazione creativa a cura di GiocaCultura

16:30 Il ragnetto da compagnia (6+), laboratorio di produzione creativa a cura di GiocaCultura.

17.00/19.00 Postazione Trucco professionale per grandi e bambini

17.45 spettacolo delle bolle stregate

18.30 Organizzazione della sfilata con pre-adesione dei bambini e premio finale per il vincitore.

21.30 Festa di hallowen in maschera presso il planetario.

16-24 Area espositiva a cura di Associazione Artigianando

16-22 Area gonfiabili a cura di Birbacity

16-22 Area food

Giovedì 1 novembre

10.00/11.30.E 17.00/18.30 Accoglienza con Animatori/attori in costume che impersoneranno mostri, streghe, orchi,

10:00 iscrizione caccia al dettaglio a cura di GiocaCultura.

10:30-13:00 ‘U Cannistro (3-10), laboratorio ludico didattico a cura di a cura di GiocaCultura

11.00-13.00 E 17.00/19.00 Postazione Trucco professionale per grandi e bambini

11.00 spettacolo "Mix", spettacolo di magia ,bolle e giocoleria

16:00 Lettura di Coco: Conosciamo la Festa dei morti messicana. Lettura gratuita a cura di GiocaCultur

16:30 Los dias de los muertos: la maschera ce l’hai? (3-10) laboratorio ludico didattico a cura di a cura di GiocaCultura.

18.30 : Spettacolo di fuoco "Imprinting"

19.00 cine horror

10-24 Area espositiva a cura di Associazione Artigianando

10-22 Area gonfiabili a cura di Birbacity

10-24 Area food

10-24 raduno 500 d'epoca a cura del club500 sicilia

Venerdì 2 novembre