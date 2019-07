A tutto cous cous (di pesce), a Sanlorenzo Mercato la festa dedicata al piatto maghrebino

Il Mercato celebra per due giorni la pietanza regina dell’intero Mediterraneo: il 20 e 21 luglio è il weekend del cous cous di pesce. A partire da sabato sera e domenica per l’intera giornata sarà possibile gustare il grande classico della cucina siciliana in un trionfo di sapori, profumi e colori marini.

In una postazione esterna creata ad hoc per l’occasione la Pescheria di Sanlorenzo proporrà il suo cous cous di pesce e verdure: pesce spada, rana pescatrice, cozze, e poi carote, zucchine e peperoni, il tutto imbevuto e profumato in una ricca e ghiotta zuppa di pesce aromatizzata alla menta (€ 6).

Piatto di pesce gustosissimo, il cous cous è considerato un piatto popolare e povero perché nato nelle case delle famiglie di pescatori che, per prepararlo, avevano a disposizione pesce e pochi altri semplici alimenti: semola di grano duro, aglio, alloro, cipolla e olio di oliva. La sua preparazione è un vero e proprio rito che richiede tempo e pazienza. Costituito da granelli di semola di frumento cotti a vapore, è una pietanza tipica dell’intero Nord Africa, ma presente anche da molti secoli in Sicilia, Sardegna, Spagna, in alcune zone della Francia e in quasi tutto il Medio Oriente. Viene consumato insieme a carni o pesce e verdure in umido, sia caldo che freddo. In Sicilia, e soprattutto nel Trapanese, si usa con una zuppa di pesce che viene chiamata cùscusu.