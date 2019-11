Il cibo degli Dei è artigianale, a piazza Verdi una festa in onore del cioccolato home made

La kermesse della "Festa del cioccolato artigianale" è in arrivo nella splendida città barocca. Con il patrocinio del Comune di Palermo, la prima edizione si svolgerà in piazza Verdi, a fianco del Teatro Massimo, da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre 2019 e vorrà essere l’evento gastronomico più ghiotto della capitale siciliana.

L'Associazione Nazionale Cioccolatieri, attraverso il prestigioso marchio Choco Amore, che ormai da anni viaggia in lungo e in largo attraverso le principali città italiane portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà benefiche direttamente dal produttore al consumatore, rappresenta il vero fiore all'occhiello della categoria.

L’obiettivo che i maestri artigiani cioccolatieri intendono perseguire con questa iniziativa ha come scopo quello di promuovere un consumo consapevole e responsabile del buon "Cioccolato Artigianale" e sopratutto di informare il giovane pubblico sull’importanza del consumo del cioccolato prodotto artigianalmente.

E’ risaputo che il cioccolato industriale, dovendo durare a lungo nel circuito della grande distribuzione, contiene additivi, conservanti e zuccheri in quantità nocivi alla salute mentre, l’artigianale, prodotto in modeste quantità e di breve durata conserva in se tutto l’aroma ed il sapore originale del cacao e, in particolar modo quello fondente, è ricco di proprietà benefiche; non a caso questo alimento era considerato dai Maya e dagl’Incas il “Cibo degli Dei”, buono e salubre: essi lo usavano come antidepressivo, antiossidante, cardio-protettore ed acceleratore del metabolismo.

Negli stand troveremo golosità e tanta creatività nate da mani sapienti ma anche classici intramontabili per palati sopraffini. Piazza Verdi sarà letteralmente invasa dal profumo intenso del buon cioccolato che, come per ogni tappa del tour, sarà il punto d’incontro per assaporare il cioccolato “vero”.