Il cioccolato di Modica, la fiera di Natale: weekend di festa a Sanlorenzo Mercato

Natale è alle porte e Sanlorenzo lo celebra con il suo evento più dolce: la festa del cioccolato di Modica. Protagonista dell’intero weekend è il cioccolato di Modica, espressione dell’eccellenza dolciaria siciliana, dal gusto unico e autentico quanto il popolo da cui trae origine.

Il 14 dicembre a partire dalle ore 16 e il 15 dicembre per l’intera giornata si possono scoprire le peculiarità di una bontà antica quanto moderna, in un confronto diretto con i produttori ragusani giunti per l’occasione a Sanlorenzo Mercato. Un vero e proprio viaggio goloso che si apre sabato 14 dicembre alle ore 16 tra degustazioni e speciali dimostrazioni ad opera dei maestri cioccolatieri dell’azienda dolciaria Nacrè, azienda che produce cioccolato di Modica Igp, cioccolata in tazza e tavolette, che uniscono i migliori cacao monorigine provenienti dal Perù, dall’Ecuador, dal Venezuela e dal Madagascar a zucchero di canna biologico e ingredienti pregiati come peperoncino, vaniglia Igp, agrumi e pistacchi siciliani, che vanno a comporre le tavolette aromatizzate.

Per l'occasione, il Forno del Mercato prepara il fazzoletto al modicano, un fagottino ripieno di crema al cioccolato con gocce di cioccolato di Modica. Sia sabato che domenica, alle 17, Sanlorenzo si trasforma in un laboratorio di cioccolato con le dimostrazioni dal vivo della lavorazione artigianale del cioccolato modicano, a partire dalla pasta di cacao direttamente dalla fava.

La fiera del regalo artigianale

In occasione della festa del cioccolato di Modica al Mercato c’è spazio anche per lo shopping natalizio con le creazioni interamente handmade delle artigiane dell'Associazione ArtisticaMente Eventi, da sempre impegnata a sostenere, promuovere e divulgare la conoscenza dell'artigianato locale. Dieci postazioni per altrettanti artisti del "fatto a mano" con monili e oggettistica di ogni genere, tutto rigorosamente realizzato in modo artigianale con i materiali più vari, dal feltro alla lana, dal vetro alla ceramica, per regali unici e originali.