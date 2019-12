Sarà un Natale... bestiale: maxi festa dedicata ai cani ai Cantieri Culturali della Zisa

Sarà un Natale... bestiale. Perché il 25 dicembre rappresenta da sempre un momento unico e speciale, emozionante... L'associazione "La gang dei 4 zampe", in vista del Natale, in collaborazione con educatori e ambulatori veterinari, ha deciso di festeggiare i migliori amici dell'uomo con un grande appuntamento fissato per sabato 14 e domenica 15 dicembre. Appuntamento dalle 10 alle 20, presso lo spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, con "Un Natale Bestiale".

Si tratta di una due giorni ricca di incontri, laboratori, seminari, corsi, giochi, attività ed intrattenimento: il tutto a tema natalizio. L'evento si svolgerà in collaborazione con: Oipa Palermo, guardie eco zooofile Oipa, Acs Rescue Dog, Ediga, Ugds, Felici nella Coda Onlus, Lega Nazionale del Cane Palermo, Lida, I Canuzzi di Marzia e Maria Onlus, Uada Onlus, I Trovatelli, Animal Wellness, Circolo Culturale Classico, CON.VI.VI l'autismo e I Ragazzi di Jo. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook di "Un Natale Bestiale".