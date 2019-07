Sanlorenzo Mercato: birra artigianale siciliana, panini di pesce e il weekend è servito

Da Palermo a Trapani, e poi Messina, Catania, fino a Enna: venerdì 5 luglio, a partire dalle 18.30, a Sanlorenzo Mercato si apre il weekend della birra siciliana e dei panini di pesce, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei migliori birrifici del territorio (da venerdì a domenica, dalle 18.30 a mezzanotte).

Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio. Spazio anche alle birre gluten free con ben due birrifici specializzati nella realizzazione di birre senza glutine.

Quattro postazioni con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali. Si tratta di birre siciliane dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, per un weekend tutto da gustare.

Ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias da Sant'Agata Militello, nel Messinese, Birrificio Chinaschi di Salemi, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra Kimiya di Palermo. Ospiti d’eccezione della festa saranno i panini di pesce preparati per l’occasione dalla Pescheria del Mercato nell’apposita postazione all’esterno, lungo il porticato, con due panini speciali: il burger di pesce spada con maionese artigianale alla menta e lattuga nostrana (€ 5) e il panino con sgombro panato agli agrumi con olio, limone e pomodoro a fette (€ 5). Per l'occasione sarà possibile anche acquistare il panino e la birra con un ticket di soli 7 euro.