Festa della birra artigianale siciliana, le atmosfere celtiche a Sanlorenzo Mercato

A Sanlorenzo Mercato da venerdì 18 a domenica 20 maggio via alla festa della birra artigianale siciliana: un viaggio alla scoperta dei birrifici del territorio, tra birre al fico d’india, al miele d’ape nera e ai grani antichi siciliani. Ospite speciale è l’hot-dog di suino siciliano.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio appuntamento con la Festa della Birra Argianale a Sanlorenzo Mercato. Da Palermo a Messina, passando per Catania, Enna, fino a Siracusa: venerdì 18 maggio, a partire dalle 18.30, a Sanlorenzo Mercato si apre la festa della birra artigianale siciliana, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei migliori birrifici del territorio. Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio.

Cinque postazioni con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali. Si tratta di birre siciliane dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, tra cui alcune delle birre siciliane più apprezzate al mondo, premiate anche con riconoscimenti internazionali. Ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias da Sant'Agata Militello, nel Messinese, Birrificio Ortyx di Siracusa, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra dei Vespri di Altavilla Milicia, Fratelli Birrafondai di Misterbianco, nel Catanese. Ospite speciale della festa sarà l’hot-dog di suino siciliano preparato per l’occasione dalla Salumeria del Mercato nell’apposita postazione all’esterno, lungo il porticato. E ad arricchire la tre giorni interamente dedicata alle suggestioni della cultura irlandese, ci saranno due appuntamenti musicali a tema, venerdì e sabato sera, a partire dalle 21.

Venerdì 18 maggio a salire sul palco la band the Cliffs. In scaletta canti popolari, reels e jigs, per un repertorio che affonda nella tradizione irlandese e ne ricrea perfettamente le atmosfere. Per un'intera serata Sanlorenzo si trasforma così in una locanda medievale, tra note e costumi originali, con uno spettacolo d’arte, recitazione e musica. Il gruppo nasce nel 2000 dalla passione per la musica celtica di Maura Aresu e, dopo tante esperienze musicali, nel 2009 nasce la formazione attuale che in pochi anni riscuote enorme successo in Sicilia e anche al Nord Italia. Fra le esperienze più significative, il “Triskelia festival 2012”, a Scicli (RG), come gruppo spalla dei Modena City Ramblers. Questa occasione porta loro più visibilità e vengono richiamati ad aprire altri concerti dei MCR in Sicilia e fuori. Sabato 19 maggio è la volta delle sonorità rock degli Exit U2. La band formata da Gero Flaibani (voce), Claudio Cessari (chitarra), Claudio Mangione (basso) e Alessandro Flaibani (batteria), ripercorre alcuni tra i più grandi successi degli U2, per un concerto live straordinario e travolgente.

Da “One” a “With or Without You”, passando per “Sunday bloody Sunday”, “Beautiful Day” fino ai successi degli ultimi due album, come “You're the best thing about me” e “Get out of your own way”, il gruppo palermitano attraversa i 38 anni di carriera della band irlandese da record. La band nasce nel 2017 dalla passione e dall'idea di Alessandro Flaibani, che insieme al fratello Gero, Claudio Cessari e Claudio Mangione, decidono di formare una Tribute Band U2. La vicinanza timbrica di Gero alla voce di Bono e gli arrangiamenti che evocano le sonorità della band irlandese, rendono lo show unico e avvincente, in grado di far rivivere al meglio un concerto degli U2.