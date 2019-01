Associazione nazionale bersaglieri, a Palermo la festa per il 92esimo anniversario

Domenica 27 gennaio 2019 verrà festeggiato un importante traguardo per la Sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Questo evento voluto fortemente dal Presidente Francesco Gitto e dai soci della Sezione di Palermo e in stretta collaborazione con la presidenza nazionale e regionale, ha come obiettivo quello di creare una forte legame tra i palermitani e i bersaglieri che la cittadinanza ha avuto modo di apprezzare durante l’intero 2018 in concomitanza delle attività svolte per il centenario per la fine della Grande Guerra, conflitto che ha visto tanti Bersaglieri protagonisti di incredibili gesta e che ha visto moltissimi siciliani morire per la nostra Patria. Durante la mattina, verrà presentato il calendario 2019 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sicilia Gen. Claudio Minghetti e del maestro Pippo Madé autore di una delle opere inserite all’interno del calendario.

Alla fine delle manifestazioni previste, si esibirà la Fanfara Bersaglieri “Col. Giacomo Alfano” della Sezione di Palermo.

Programma della giornata

Ore 9.45 Afflusso partecipanti presso la caserma Ruggero Settimo – piazza San Francesco di Paola, 37;

Ore 9.55 Schieramento;

Ore 10.00 Onore ai caduti di tutte le guerre e missioni di pace;

Ore 10.15 Fine cerimonia e trasferimento presso il salone delle feste del Cicolo Unificato di Palermo per la presentazione del Calendario 2019 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri;

Ore 11.30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta da ìl parroco padre Saverio Cento:

Ore 13.00 Concerto della Fanfara Bersaglieri della Sezione di Palermo, nella piazza antistante la chiesa e all'interno della caserma Ruggero Settimo.

Gallery