Festa delle arance in un'ex agrumaria: 7 quintali di agrumi in arrivo a Sanlorenzo

E sono due. Sanlorenzo Mercato spegne la seconda candelina e si guarda alle spalle: a poco più di 700 giorni dall’apertura, i prodotti e le pietanze hanno superato le 12 mila referenze, i fornitori diretti sono diventati più di 500 e il pubblico di Palermo (ma non solo) ha visitato il Mercato oltre 1,3 milioni di volte (con un 9% di visitatori stranieri). In due anni, solo per fare alcuni esempi, sono stati serviti oltre 250mila caffè, più di 30mila panini con la milza e 55mila calici di vino e bicchieri di birra artigianale. A questi numeri si aggiungono anche oltre due tonnellate di cibo donato alle associazioni di volontariato del territorio, attraverso il Banco Alimentare. Un anniversario che anche quest’anno viene festeggiato con le arance, in omaggio ai fasti dell’antica agrumaria che negli anni ‘40 era attiva nei locali che oggi ospitano il Mercato.

Per festeggiare il secondo compleanno del Mercato, per le intere giornate del 17 e il 18 marzo protagoniste saranno le dolcissime arance dell’azienda di Paolo Ganduscio a Ribera, un’eccellenza pluripremiata e riconosciuta a livello mondiale. Un vero patrimonio dell’umanità, tanto che, solo in occasione del compleanno, il Mercato regalerà la spremuta d’arancia a tutti i bambini sotto i 10 anni, per promuovere il succo naturale come elemento imprescindibile di un’alimentazione sana e come prelibatezza dal sapore imbattibile.

Direttamente da Ribera, sbarcano dunque a Sanlorenzo 7 quintali di arance in un tripudio di colori, profumi e sapori che avvolgeranno per due giorni l’intero Mercato, con allestimenti scenografici in giro tra tavoli e banchi. Tutte le botteghe prepareranno pietanze speciali a base di agrumi, dall’arancina con salsiccia e arancia al pan d’arancia soffice del Forno, passando per l’insalata palermitana con le arance e le cipolle, gli involtini di spada all’arancia, l’arista di maiale con la salsa all’arancia, le fettuccine fresche con l’arancia nell’impasto condite con biete e pistacchi e i cocktail speciali all’arancia in vineria.

Contemporaneamente le aziende più rappresentative del territorio siciliano presenteranno, tra degustazioni e assaggi, i loro prodotti a base di arance: dalle classiche marmellate alle creme di carote e arance o arance e zenzero, passando per conserve speciali a base di pesce e arance, ma anche dolcetti, canditi e praline aromatizzate. Spazio ai bimbi: sabato pomeriggio alle 17, i tutor e animatori di PalermoBimbi proporranno laboratori e giochi ispirati agli agrumi e domenica mattina alle 12 si aprirà una vera e propria gara di spremute. Per i laboratori è richiesta la prenotazione.

L'arancia di Ribera Dop, molto croccante e dal gusto gradevolissimo, è un'arancia a polpa bionda, del gruppo Navel, completamente priva di semi e dalla buccia facilmente staccabile dalla polpa, con un alto contenuto vitaminico (C, A, B, PP), sali minerali e zuccheri. Si riconosce soprattutto per la sua dolcezza, e racchiude in sé tutto il calore del sole e del clima mite della Sicilia.

Accanto al gusto, prende vita nel weekend anche un programma speciale di spettacoli e musica con tanti ospiti. Sabato 17 marzo, a partire dalle 20 si apre l’evento folk “glocal”: dalla dimensione locale, con il grande folk siciliano messo in scena dai Picciotti della Lapa del teatro Ditirammu, a quella globale con il folk internazionale interpretato dal chitarrista e cantante Manuel Bellone. Le cantanti della Lapa del Teatro Ditirammu offriranno un intrattenimento musicale con una piccola folk band composta da Giacomo Scinardo (chitarra), Mattia Di Vita (percussioni) Akira De Leonibus (fisarmonica) che accompagnerà le voci di Alessandra Ponente, Alessia Quattrocchi e Valentina Corrao, in un repertorio di canti e cunti popolari siciliani.

A partire dalle 21 prorompono le sonorità del folk internazionale con Manuel Bellone (voce e chitarra), chitarrista dall’anima folk, ma dallo spirito rock, capace di fondere nella sua musica acustico ed elettrico, dando vita ad un suono avvolgente. Dopo il suo primo EP del 2013 “Lost Every Night Alone”, nella primavera del 2015 Manuel Bellone ha pubblicato Light From The Grave, album autoprodotto che descrive emozioni e stati d’animo e che ha promosso in Italia e in giro per il Nord Europa.

Domenica 18 marzo, dalle ore 21 la festa delle arance prosegue con un grande evento folk, che coinvolge ancora i Picciotti della Lapa Teatro Ditirammu. Per la speciale occasione proporranno una versione inedita, ispirata alla storia di Sanlorenzo Mercato, raccontando tra balli, “cunti” e canti la festa degli agrumi e i due anni del Mercato, emozionando e divertendo il pubblico con coinvolgenti tarantelle e performance teatrali che attingono dalla tradizione folk siciliana, reinterpretandola a tratti in chiave pop e contemporanea sotto l’attenta regia di Elisa Parrinello.

I Picciotti della Lapa sono 6 danzatori/trici e attori/trici accompagnati da 3 musicisti live. Generalmente raccontano la città di Palermo per promuovere le bellezze artistiche e architettoniche del percorso arabo-normanno patrimonio Unesco, rifacendosi alla tradizione dei cantastorie/danzatori, che giunti in prossimità dei monumenti, attiravano l'attenzione dei passanti alternando racconti, canti, cunti, danze e aneddoti.