Apericena e festa anni '90, un tuffo nel passato per una serata di musica al Vintage

Erano gli anni dei gol di Totò Schillaci, di Antonio Di Pietro e dell’Europa unita. Anni dopo i quali, nulla sarebbe stato più come prima. Gli ultimi dieci anni dello scorso millennio sono protagonisti della “Festa anni Novanta” di venerd’ 4 ottobre al Vintage club, nell’isola pedonale di via Piccola Teatro Santa Cecilia.

Alle 20,30 inizia l’apericena, formata da un primo di pasta, un secondo di carne, insalata di riso, salumi, formaggi, fritti, crostini e pane. Alle 22 saliranno gli Stuck in the 90’s con il loro concerto tributo agli anni Novanta. Un progetto musicale che reinterpreta i grandi tormentoni dance degli anni novanta in chiave acoustic lounge. In repertorio brani di: Corona, Kylie Minogue, Sanp!, Everything But The Girl, Haddaway, Ace of Base, Billie Ray Martin, GALA, Ultra Nate, Modjo, Gigi d'Agostino, La Bouche, Alcazar. La band è formata da: Magda Loriano, Giuseppe Pitarresi, Chris Kiffmayer e per l'occasione Salvo Anello. L’ingresso è libero, con consumazione obbligatoria. Chi farà l’apericena pagherà 10 euro e avrà diritto a una consumazione alcolica. Per chi sceglierà il menù alla carta, il prezzo varia in base al consumo.