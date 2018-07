Serata anni '90 a Casa Cuba, venerdì sera all'insegna dell'amarcord

Una serata dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni 90 quella che si terrà venerdì 6 luglio a Casa Cuba a partire dalle ore 20.

In consolle Fabio Flesca, Sasà Taibi e Fabio T. I dj selezioneranno i pezzi da Novanta come può fare solo chi quegli anni li ha vissuti e c’era. “Back to the 90s” farà rivivere le emozioni di anni indimenticabili che non sono mai passati di moda. La serata sarà anticipata dalla musica dal vivo dei “Soundwave”. La band proporrà un vasto repertorio in acustico che spazia dalla musica leggera italiana al pop-rock internazionale. In scaletta tante cover e riarrangiamenti di canzoni celebri. Poi in pista arriveranno le hit più amate dei fantastici anni ’90. Un appuntamento unico, all’insegna del divertimento, che farà fare un tuffo nel passato. La serata sarà trasmessa in diretta radio- televisiva sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta Radio Tivù Azzurra.