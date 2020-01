Jeans, cerchietto e zainetto in spalla: al Malaluna si balla con la festa anni Ottanta

Venerdi' 24 Gennaio dalle ore 22 nella pista più nostalgica della città ci ritroveremo per ballare la musica degli anni di una generazione passata alla storia. La storia dell'adolescenza di molti di noi.

Gli anni in cui si pensava che tutto fosse possibile. Gli anni di uno stile di vita: i "paninari". gli occhiali Ray-Ban , lo zainetto a righe Invicta, i jeans Levi's, la felpa Best Company e il piumino Moncler, la cintura El Charro e i calzini a rombi Burlinghton, i cerchietti Naj-Oleari e gli scarponcini Timberland.

E poi tanta musica, di quella che ballavamo anche al pomeriggio quando non eravamo ancora maggiorenni. Il Pop inglese e americano, Michael Kackson, George Michael, i Duran Duran e gli Spandau Ballet, Kool & The Gang, Madonna, gli A-Ha, Level 42 e tantissimi altri. 10 anni di musica in vinile per sempre indelbile nei ricordi e nelle nostre emozioni.

E' gradito abbigliamento a tema anni '80. Balleremo come un tempo con la selezione esclusiva dei DJ di Radio Time: Lello Sanfilippo e Mario Caminita. Speaker: Domenico Cannizzaro e Alessandra Forestieri. Ingresso € 10 inclusa una consumazione.