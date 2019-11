Festa dell'affido, la quinta edizione nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa

Una serata di intrattenimento e approfondimento sull’Affido Familiare che farà sorridere e riflettere. Per il quinto anno consecutivo, l’A.F.A.P. Associazione Famiglie Affidatarie Palermo organizza la Festa dell’Affido in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. La grande Festa dell’Affido di terrà sabato 23 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Piazza San Marino (viale Francia).

Durante la serata, con ingresso gratuito, si esibirà l’Accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e sul palco anche il primo ballerino Giovanni Ragone; il Gruppo di Capoeira Coquinho Baiano (Contramestre Diony); il Gruppo Pensiamo in Positivo con lo spettacolo “Vita da Clown” e Letture di Aneeta Sansone. Ed ancora i video di Stefania Petyx, Beatrice Gattai e Salvo Piparo, speciali testimonial dell’Afap.

Durante la serata si terrà un dibattito e un confronto sull’Affido Familiare con testimonianze dirette. La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane insieme a Massimo De Trovato e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina e della responsabile del Centro Affidi Laura Purpura.