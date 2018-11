Festa dell’affido, l'appuntamento all'auditorium della parrocchia di Santa Maria Madre

Una serata per far sorridere i bambini e sensibilizzare le coscienze degli adulti, quella che si terrà sabato 24 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Piazza San Marino (viale Francia), organizzata dall’AFAP (Associazione Famiglie Affidatarie Palermo) e curata da Paginascritta servizi editoriali. L’evento oltre a celebrare la Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (il 20 novembre), celebra anche la Giornata contro il femminicidio (25 novembre). Durante la serata, con ingresso gratuito, si esibirà il laboratorio teatrale “Arte a tutto tondo” del teatro Savio con lo spettacolo “Oltre il visibile” tratto da un monologo di Giacomo Vincenti. A seguire, lo spettacolo di Alessio Bellomia in arte “Magic Salta”che con i suoi colori e le sue bolle di sapone, trascinerà in un’atmosfera magica adulti e bambini. Sul palco anche testimonianze dirette di chi ha vissuto l’istituto dell’affido e l’assegnazione del primo Premio Letterario al merito sociale “Paginascritta per AFAP”. Nella seconda parte della serata lo spettacolo di danza “Clown” di Giovanna Velardi con Giuseppe Muscarello. L’evento sarà presentato dalla giornalista Anna Cane con Massimo De Trovato e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. Con i sorrisi e l’allegria dei bambini delle case-famiglia del territorio che parteciperanno allo spettacolo, si spiegherà e si promuoverà lo strumento dell’affido. Prendere un bambino in affidamento significa accoglierlo, per un periodo di tempo, all’interno della propria casa e della propria famiglia. Significa aiutarlo in un percorso di recupero mentre i genitori naturali lavorano per superare i loro problemi. I bambini che vengono dati in affido hanno bisogno di essere accolti, accuditi e amati. E ciascuno di noi può fare qualcosa per restituire loro una speranza, per aiutarli a costruire un futuro felice.