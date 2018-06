AbsolutNights, il dj set di Bill Kouligasa a villa Chiaromonte Bordonaro ai Colli

Venerdì 15 giugno dalle 22, #AbsolutNights trasforma Villa Chiaromonte Bordonaro ai Colli in un club con musica elettrica del dj Bill Kouligas, acclamato artista berlinese che si esibisce per la prima volta a Palermo. L’evento è gratuito previa iscrizione su Eventbrite.

#AbsolutNights, il tour che porta artisti internazionali di musica elettronica in location icona nelle principali città italiane, trasforma Villa Chiaromonte Borbone ai Colli in una dance floor grazie alla musica del dj Bill Kouligas, uno dei dj più eclettici delle notti berlinesi, che con la sua musica opulenta e allo stesso tempo perturbante fa ballare tutti. Dalle 22 Absolut Vodka e Club To Club danno vita a una notte unica e gratuita. Dopo aver ospitato il Re Ferdinando e la regina Carolina di Borbone, per il loro soggiorno durante l’esilio in Sicilia, Villa Chiaromonte Bordonaro ai Colli è pronta per la prima volta ad ospitare Absolut Night. Ci sarà anche una “Absolut Secret Room” dove un’installazione interattiva permette agli ospiti di cimentarsi come direttori di un’orchestra digitale.