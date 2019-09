Festa "a bballu" al tramonto, sotto il cielo dello Spasimo in scena musica e danza popolare

Le feste a bballu nella tradizione contadina salutavano la fine di un ciclo di lavoro diventando l'occasione per dimenticare tutta la stanchezza e per prepararsi a una nuova stagione. Come in una gioiosa festa al tramonto, domenica 22 settembre, a partire dalle 19.00, la Piccola Orchestra di Arci Tavola Tonda proporrà danze e suoni sotto il cielo dello Spasimo (ingresso libero fino ad esaurimento posti) con un ensemble sul palco che eseguirà brani della tradizione per danzare guidati dai docenti della scuola: Barbara Crescimanno, e Giuseppe Paradiso accompagneranno anche i più inesperti mostrando passi semplici da portare in pista.

Sul palco si intrecceranno i ritmi dei tamburelli e delle percussioni alle melodie della fisarmonica e dell’organetto fino alle dolci note del flauto traverso, del liuto arabo e della chitarra. Zampogna, violino e mandolino innesteranno ballate coinvolgenti per trascinare in una danza corale tutti i partecipanti. Una serata dedicata agli amanti di musica e danze popolari in cui ballare insieme, seguendo un percorso che andrà dalle tarantelle del Sud Italia alle bourrée francofone, dalle danze in cerchio balcaniche e bretoni ai "lenti" come la mazurka e il valzer, dalla scatenata pizzica al divertente scottish, dalla tammurriata fino alla “sudatissima” contradanza finale. Durante la serata non mancherà un aperitivo rinforzato preparato da Freschette BioBistrot.

Arci Tavola Tonda

Tavola Tonda è un’associazione di promozione sociale affiliata all’Arci. Nata alla fine del 2010 a Palermo, opera all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, dove gestisce il Padiglione 18A, sede della Scuola di Musica e Danza Popolare. Obiettivo dell’associazione è la rivalutazione e la promozione del patrimonio culturale della Sicilia e del Mediterraneo, con particolare attenzione verso la musica e le danze tradizionali.

Dieci anni di scuola

La Scuola di Musica e Danza Popolare di Tavola Tonda festeggia quest’anno dieci anni di esperienza e rappresenta un unicum nel Meridione d’Italia per strumenti e repertori insegnati; i suoi docenti sono stati chiamati a condurre workshop in diversi paesi del mondo (Usa, Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Polonia) oltre che in Italia. All’attività didattica si è affiancata negli anni l’organizzazione di concerti, rassegne musicali e festival. Da alcuni anni l’Associazione ha, inoltre, iniziato una collaborazione con la Cattedra di Etnomusicologia dell’Università di Palermo. Da lunedì 23 a venerdì 26 settembre è possibile iscriversi alle giornate prova per testare gratuitamente tutti i corsi in programma alla Scuola di Musica e Danza Popolare di Tavola Tonda e poi scegliere quale frequentare dalla settimana successiva. È possibile scegliere tra corsi di mandolino, organetto, fisarmonica, violino, tecnica vocale, tamburi a cornice, coro, chitarra, oud (liuto arabo), flauto traverso e prenotare una lezione di prova mandando una mail a info@tavolatonda.org.

L’orchestra

L’Orchestra di Arci Tavola Tonda, è un ensemble formato da docenti, allieve e allievi della Scuola di Musica e Danze. In formazione ridotta l’Orchestra conduce le feste a ballo mensili di Arci Tavola Tonda e suona stabilmente per i festeggiamenti del 25 Aprile per l’evento ‘Liberi anche di ballare e cantare’. La Piccola Orchestra di Tavola Tonda è stata invitata a partecipare ai più importanti festival europei di danze tradizionali, tra cui le edizioni 2017 e 2018 del GranBalTrad a Vialfrè, Andanças 2018 e Tradidanças 2019 in Portogallo.