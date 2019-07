Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I cinquant’anni dell’Hotel “Le Calette” in una Notte delle Star in riva al mare di Cefalù È solo il primo mezzo secolo di attività che il prossimo 24 luglio l’Hotel Le Calette festeggerà sul mare di Cefalù con una notte tra le stelle: stelle di Hollywood, stelle Michelin e le cinque stelle dello storico Hotel. Alla festa in cui sarà presente un secret celebrity DJ non mancheranno nuove emozioni mixate tra storia e cultura siciliana, natura prorompente e servizi di eccellenza.

“Non ho avuto alcuna esitazione - dichiara Francesca Cacciola, proprietaria del Le Calette - nel mettere da parte il vecchio per dar vita al nuovo”. L’Hotel, armonicamente immerso nella natura della baia, oggi rappresenta con discrezione una maniera di vivere il lusso tutta siciliana, decorato con il fascino delle ceramiche e degli arredi ricercati con sapiente raffinatezza. “Ho acquisito tutto l’amore per la mia terra - continua Francesca - trasmessomi da mio padre, per rafforzare ciò che spero, potrà essere portato avanti da altre generazioni”. Tre generazioni, infatti, si raccontano in un susseguirsi di immagini, frasi, momenti della storia di un’azienda che ha costruito una realtà alberghiera in costante crescita e che oggi vanta un organico stabile di più di 50 dipendenti, “alcuni dei quali in servizio da oltre vent’anni - dice Francesca Cacciola - e senza i quali nessun traguardo sarebbe stato possibile”. Un contributo evidente all’economia locale e una spinta sempre più in alto alla qualità dell’offerta ricettiva siciliana. Cinquanta stagioni: da residenza di villeggiatura privilegiata nelle lunghe estati siciliane degli anni ‘70 a lussuoso rifugio per i viaggiatori del 2000.

Il cocktail di apertura della festa alle 19:30 con cooking show del 2 stelle Michelin siciliano Pino Cuttaia. Calette Reef Club - Ingresso Via Presidiana, Porto di Cefalù Per maggiori informazioni: cinquantanni@lecalette.it