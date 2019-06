Casa Officina compie 10 anni, una festa con attività gratuite per adulti e bambini

Per festeggiare i primi 10 anni, la Casa Officina organizza un'intera giornata di attività per bambini e per adulti, aperte a tutto il territori. Laboratori, presentazioni di libri, letture, cacce al tesoro, una mostra a cielo aperto, film, buon cibo e musica riempiranno la giornata di sabato 22 giugno!

La giornata partirà alle 9:30 con un caccia la tesoro per bambini dai 3 ai 6 anni, a seguire una ricca colazione. Alle ore 10 un laboratorio creativo di stampa con verdute, per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Edizioni Precarie. Contemporaneamante gli adulti potranno partecipare all'incontro "Latte di mamma? - Mami". Alle ore 11:30 lettura animata di "Le avventure di Peppe SenzaSuola a Ballarò" con l'autore Alberto Nicolino, a cura della Libreria Carabà. Contemporanemante il laboratorio per adulti "Cucito creativo con il feltro", a cura di Mennule. Dalle 12 alle 13 storytelling in italiano, portoghese, francese, tedesco, polacco e tante altre lingue. Le attività riprenderanno di pomeriggio con "Origami tra le pagine", laboratorio di cucito creativo per bambini dai 6 ai 10 anni e contemporaneamente sarà attivo un laboratorio di yoga e ginnastica per adulti. Alle ore 16:45 sarà possibile sperimentare una lezione di yoga per bambini con metodo balyayoga (3-6 anni. Per gli appassionati di lingua e cultura cinese invece, alle ore 16:45 verrà proiettato il film "La strada verso casa" di Zhang Yimou, in lingua originale, con sottotitoli in italiano. Alle ore 17:15 l'autrice Adele Cammarata presenterà "Un safari in città", la guida di Palermo per bambini e famiglie con illustrazioni di Mariella Cusumano illustratrice. La giornata si concluderà con una lettura di brani scelti dei maestri che ispirano la pedagogia della Casa Officina, con accompagnamento musicale di Sergio Beercock e un dolce buffet finale.