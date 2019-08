Ferragosto in musica a Isola delle Femmine, tributo agli 883 da Opensea club

C’erano una volta due ragazzi di Pavia e dintorni. Si Chiamavano Max Pezzali e Mauro Repetto. Insieme, negli anni Novanta – e volendo oggi ancora da solo Max – hanno cambiato la storia della musica in Italia con una band riassunta in un numero: 883. Ferragosto in musica a Isola delle Femmine. Gli Industria di Caffè 883 tribute band sono in concerto il 15 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo servito al tavolo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 il concerto, che riproporrà i più noti brani della band. Francesco Vannini, Davide Liberti, Mauro Pizzo, Simone Esposito e Daniele Cangialosi ricreeranno le atmosfere dei nuovi e dei vecchi 883, suonando vent’anni di musica da “Hanno ucciso l’uomo ragno” a oggi, passando per “La regina del celebrità e “Gli anni”. Insomma, una serata per nostalgici non troppo cresciuti.

Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare, anche tramite WhatsApp, telefonare al 3388221906 o al 3807980615..