Purple&Landolina band e dj Manola sulla spiaggia, ingresso libero per il NautoFerragosto

Mercoledì 14 agosto dalle 22 appuntamento con la notte più calda e attesa dell'estate anche al Nautoscopio che per l'occasione diventa Nautoferragosto in compagnia della musica di Purple&Landolina band e delle note di dj Manola sulla spiaggia.

Purple & Landolina band

è un gruppo ad assetto variabile che ruota attorno a Joe Purple (voce e chitarra) e Tony Landolina (voce e strumenti vari). I due, che collaborano da metà degli anni novanta, hanno affinato nel tempo un vastissimo repertorio che spazia fra i generi più diversi, tenuto insieme dall’approccio ironico e irriverente che è ormai il marchio di fabbrica del progetto. Per questo concerto al Nautoscopio la line up sarà completata dalle solide ritmiche di Daniele Modica (batteria) e dall’eclettiche armonie di Massimo Scalici (voce e tastiere).

Dj Manola sulla spiaggia

Nata a Palermo e cresciuta immersa nella musica: oggi nelle sue vene scorre il sound della migliore house internazionale. Dj da quando le donne alla console erano poche coraggiose presenze in un contesto prevalentemente appannaggio degli uomini, è diventata protagonista di set nei più noti locali e collabora con svariati brand del mondo dell’impresa e della moda (Fiat, Martini, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Patrizia Pepe, Moschino, Primadonna, Twin Set, Diesel, Sephora, Louboutin).

Nel 2012 è stata finalista del contest "She can Dj" di Emi Music ed è stata selezionata come Dj dal settimanale "Grazia"; nel 2015 ha vinto il Premio "Bewons Best Talent”. Nell'estate 2017 il celebre marchio Louis Vuitton riconoscendole particolare capacità di unire l’eleganza della figura femminile con qualità e cultura musicale, connubio che ben si allinea al mood del brand, l'ha scelta prima per festeggiare il ventesimo anno della boutique palermitana, poi per l'esclusivo summer cocktail svoltosi a Forte dei Marmi, oggi nei party che si svolgono nelle boutique italiane Dj Manola viene coinvolta per la selezione musicale.

Tra le sue passioni, oltre alla musica, anche la natura, la danza, la moda e gli animali.