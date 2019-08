Ferragosto in stile anni '50, Jumpin'up in concerto al Sanlorenzo Mercato

Prosegue il palinsesto della rassegna estiva “Stelle a Sanlorenzo” con una carrellata di eventi, dalla musica live al teatro, ai talk radiofonici al cinema sotto le stelle. Serata speciale per Ferragosto con un viaggio negli anni '50 con i Jumpin'up.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

Giovedì 15 agosto, dalle 22.00 – Jumpin'up – Per un’intera serata al Mercato si viaggia nel passato tra le note swing dei Jumpin'up. A partire dalle 22.00 sul palco di Sanlorenzo, tra i profumi del giardino, gli otto musicisti della band siciliana ricreano il sound originale della musica degli anni ’40 e ’50 (Ingresso liberto, tavoli fronte palco solo su prenotazione)*

In scaletta brani di musica italiana e americana, da Fred Buscaglione a Renato Carosone passando per Nat King Cole, sound swing, old rhythm & blues, rock & roll e jumpin’ jive, per un repertorio ballabile che riesce a trascinare il pubblico di ogni età. Lo show si svolge in pieno stile anni 50, nell’abbigliamento, nella strumentazione, nelle coreografie, ma anche nel modo di interpretare lo spettacolo.

Nata nel 2005, la swing band siciliana è composta da Tony Marino alla voce, Giuseppe Montalbano alla chitarra, Andrea Di Fiore al contrabbasso, Ciccio Leo al pianoforte, Peppe Falzone alla batteria, Carmelo Sacco e Angelo Trento ai sax, Nicola Genualdi alla tromba. La band si forma con l’intento di ricreare il caloroso sound dello Swing e del Jive degli anni ‘40 e ‘50, musica che regnava sovrana nelle sale da ballo dell'epoca, una musica nata per divertire. Mutuando la classica formazione combo delle band dell’epoca, con sezione ritmica, fiati, pianoforte, chitarra e voce, il gruppo ricrea in perfetta sintonia il ritmo frenetico di una musica che non è mai tramontata.

*Prenotazione tavoli al numero 3358359556 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13) con prima consumazione obbligatoria (vino, birra, bibite e acqua 5€, cocktail e after dinner 7€).

Venerdì 16 agosto, dalle 22.00 – Roadrunners– Alle 22.00 il sipario del Mercato si apre sulla storica band palermitana dei Roadrunners.

Divertimento e buona musica per una delle band più longeve della Sicilia, con all'attivo ben 24 anni di carriera. Capitanata dai fratelli Giampiero Militello (voce e chitarra acustica) e Valerio Militello (voce, chitarra acustica e percussioni), la band è poi composta da Tony Bracco (chitarra elettrica), Sergio Zoppi (tastiere) e Antonello Sidoti (batteria).

In scaletta le grandi hit italiane e straniere degli ultimi cinquant’anni: si va dal rock and roll degli anni '50 ai revival degli anni '70' e '80 fino ai successi di oggi. Un repertorio ampio in cui i grandi classici del passato si incontrano e si mescolano con la musica ballabile italiana e internazionale per una scaletta ricca e variegata che coinvolge il pubblico di ogni età.

Lunedì 19 agosto, ore 21.00 – ARENA SANLORENZO, CICLO “CARTOON” – “L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO” - (Ingresso gratuito) – Si apre il ciclo dedicato ai cartoni animati nel maxischermo dell'arena estiva del lunedì sera, sotto la volta stellata del Mercato. Tra le erbe aromatiche e le bontà delle botteghe, come la frutta fresca o il tipico “scaccio” siciliano, a partire dalle 21 si potrà vedere gratuitamente sulle classiche sdraio di tela "L’era glaciale 2- Il disgelo".

Ancora una volta il cinema di animazione ad alto livello infrange la regola del numero 2, che nei film con gli attori "veri" trova spesso una conferma. Il secondo episodio di L'Era glaciale conferma, se non addirittura oltrepassa, la qualità del primo. Stavolta gli eroi preistorici sono alle prese con lo scioglimento dei ghiacci perenni e la ricerca di un posto dove stare.