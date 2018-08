Sogno di una notte di mezza estate, Ferragosto italiano al Mida bistrot di Mondello

Martedì 14 agosto a partire dalle 21 il Mida di Mondello, terrazze ex Charleston, festeggia "il sogno di una notte di mezza estate", quella di Ferragosto.

Lounge bar e ristorantino, con un'offerta di eccellenze siciliane e l'atmosfera dell'Antico Stabilimento in stile liberty al centro del golfo di Mondello. Prende vita l'undicesima edizione del Ferragosto italiano. A partire dalle 21 dinner lounge con aperitivo o cena sulla terrazza sul mare. Aperitif 25€ (Insalata di pasta con pesto alla siciliana e cozze; croissant con salmone affumicato rucola e panna acida; tabulè di verdure; crostone di pane con pesce spada marinato melenzane e mentuccia; polpette di sarde in agrodolce; paninetto con pollo e salsa guacamole; coppo di fritturine; gambero in pasta kataifi con salsa al curry; calice di vino).

Cena 50€: calice di prosecco e polpo bollito di benvenuto; antipasto a scelta tra tartare di pescato del giorno , soutè di vongole con crostoni di pane. Primi Assaggi di spaghettoni cacio pepe e ricci ; paccheri al ragù di polpo. Secondo a scelta tra ricciola in guazzetto con vongole e polpa di riccio, tagliata di scottona con piacentino ennese , misticanza e riduzione di Nero d'Avola. Parfait di mandorle o macedonia di frutta. Acqua e coperto inclusi.

Menù bimbi: pasta al forno o casarecce pomodoro e mozzarella, cotoletta con patatine fritte o hamburger e patatine, bibita e gelato € 20,00

Ore 22:30 IL Party con scenografie , palloni giganti proiezioni ecc,,, ecc. Line up Dj all night long Mauriziotto - C.Trapani - Alex Pavone - Guttuso. Drums performance from Vida Records, Cristian Vinci. Vj Contessa. Suggestive proiezioni artistiche sulle onde sonore proposte per creare un'atmosfera originale in una location unica nel suo fascino.

Il diritto d'accesso al locale è garantito solo tramite pren. tavolo cena/privè & liste, INGRESSO GRATUITO in lista. Per contatti e prenotazioni tavoli: aperitivo o ristorante sul Mare.

EXTRAVAGANZE night life

