Musica e divertimento in riva al mare, Ferragosto 2019 al Club 13 di Capaci

Mercoledì 14 agosto è tempo di Ferragosto al Club 13. Appuntamento a partire dalle 17 sul lungomare di Capaci per festeggiare la notte più calda dell'anno con un evento dal sapore unico all'insegna della musica e del divertimento.

La serata comincia già dal pomeriggio alle 17 in punto nel lido di piazza XXIII maggio. Musica e divertimento in riva al mare, in compagnia delle consolle di dj Grace e dj Danilo che faranno scatenare tutti fino alle prime luci del mattino. Non dimenticate il costume da bagno per il classico bagno di mezzanotte.