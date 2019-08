I sapori della terra e del mare, Ferragosto al Baglio Ciachea di Carini

Una serata, quella del Ferragosto, all’insegna della buona cucina e del divertimento tra la frescura e i profumi del giardino incantato di Baglio Ciachea. La sera del 14 agosto dalle ore 19 il ristorante apre le sue porte a una sera speciale.

Il ristorante proporrà infatti un menù ad hoc per festeggiare la notte più calda dell'estate. Tutti i buoni sapori della tradizione, di terra e di mare, in chiave rivisitata. Le portate sono state abbinate ai vini della casa “Feudo di Dainasturi 20 40” .

Menu

Crostini con caponata

Tortino di patate e verdure con crema ai formaggi

Chicca di melanzana panata al sesamo bianco e nero, su ristretto di pomodoro acciughe e uva sultanina

Involtino di crudo e primo sale;

Risotto con vongole e pomodoro confit su salsa allo zenzero e zest di lime;

Tagliata di manzo con rucola e pomodorini;

Dessert della casa;

Costo cena € 25,00 a persona. Menù bambino €15,00. Per contatti e prenotazioni: Baglio Ciachea Restaurant Via Pertini, 39 – Carini (zona Parco degli Ulivi – Strada SP3 per Torretta) Telefono +39 328 0462651.