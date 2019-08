Cena, schiuma party e disco tutta la notte: Ferragosto 2019 al lido Magà solarium di Casteldaccia

Martedì 14 agosto in occasione della notte di Ferragosto si balla, si mangia e ci si diverte a partire dalle 20 al lido Magà solarium di Casteldaccia, in via Stazzone 50.

Ingresso con apericena, spettacolo d’animazione e tante altre sorprese a ritmo di disco per tutta la notte. Una serata da non perdere adatta a tutte le fasce d’età. In pista si balla con il dj set di dj Erry tra balli caraibici e disco music anni '70, '80 e '90. Il menu prevede un piatto con panino con salsiccia, crostino ai funghi, crostino con mozzarella, cornetto di pasta pizza con cotto e fiordilatte, cornetto di pasta pizza con salamino e fiordilatte, patatine fritte, un bicchiere a scelta tra birra, coca cola, alcolico (proposto dalla casa) o analcolico. Adulti 20 euro, bambini 10.

Per prenotazioni chiamate il 3209273009, ingresso solo con prevendita in mano. Possibile acquistare i biglietti presso Cartoonia, in via Giuseppe Sciuti 148 dalle 9.30 alle 13.