Ferragosto 2019 a Capaci, due dj e fluo party al lido Bagni Artù

Martedì 14 agosto a partire dalle 19 in occasione della notte di Ferragosto è tempo di Party fluo al lido Bagni Artù di Capaci. In pista la musica dei dj Andy Merlino e Salvo P.

Una notte piena di emozioni, a ingresso gratuito e con possibilità di prenotazione tavoli per la cena. Il menù prevede grigliata di carne mista in spiaggia con contorno e bibita a scelta a € 15,00 a persona (oppure a scelta dal menù per chi non gradisce la carne). Possibilità di asporto. Possibilità di prenotazione postazione (2 lettini e 1 ombrellone) per tutta la sera dalle 19:00 alle 07:00 del mattino € 15,00. Per la sera non è consentito ingresso in sala e in postazione di alimenti, bibite e bevande.