Ferragosto 2018 all'Arenella, cena a base di pesce al White Club

Martedì 14 agosto a partire dalle 19 al White Club, al Vecchio calo dell'Arenella, il Ferragosto si festeggia con una cena a base di pesce dal sapore unico.

In una location circondata dal mare, il White Club dell'Arenella festeggia con un menu a base di pesce la notte più calda dell'estate. Il menu prevede voulevant con gamberetti, croissant con crema di salmone, carpaccio di pesce spada agli agrumi, caponata ai sapori dell'Arenella, composizione di pesce azzurro in salsa agrodolce, insalata di mare con profumo di menta, crostino con pesce spada affumicato, insalata di pasta mediterraneo ai frutti di mare, frittura di paranza. Una consumazione inclusa. Per contatti e prenotazioni e costo serata 3288380453.