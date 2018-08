Ferragosto 2018 a Terrasini, cena e party con bagno di mezzanotte al Sea Club

Martedì 14 agosto dalle 19.30 al Sea Club di Terrasini, nella cornice di Cala Rossa, si festeggia la notte più calda dell'estate, quella del Ferragosto, tra aperitivo al tramonto, cena, party e bagno di mezzanotte.

Si comincia con l'aperitivo: ad attendervi fresco cocktail di benvenuto, ammirando il suggestivo tramonto, con il sole calante proprio all'interno della splendida caletta. Dalle 21 in poi la cena, servita al proprio tavolo, accompagnata dalla splendida musica a tema per poi suggellare il tutto con la musica e il party.

"Per chi lo volesse, sarà possibile accedere al mare per il bagno di mezzanotte (anche prima) tramite accesso privato, dove non vi saranno i soliti "accampamenti" che si vedono nei mari a Ferragosto, ciò che divide la pista dal mare, sono solo pochi gradini". Docce attive. Contatti e prenotazioni: Di Maria Viaggi - 091 6700090. Acquisto e/o ritiro biglietti presso Di Maria Viaggi e Turismo Via dei Nebrodi, 65 - PA. Per gruppi minimo 8 pax si effettua consegna tramite incaricato del locale.

Prezzi: Aperitivo + cena al tavolo & party € 35 (NO BUFFET) (cena con 1 bottiglia di vino ogni 4 pax e acqua). Dopo cena (dalle 23:00) € 10. Privée € 25 a persona (di cui € 15 voucher utilizablile menu bar).

Programma: dalle 19:30 Apertura e Cocktail di Benvenuto, dalle 21:00 Cena Servita al Tavolo, dalle 23:30 il party: dj Dario Caminita / Peppe Wjan. Fino alle 23:00 è consentito l'ingresso esclusivamente ai possessori del tagliando per la cena, acquistabile solo in prevendita.