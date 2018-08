Ferragosto 2018 al lago, pool party e dj set al Rosamarina Lake

Martedì 14 agosto a partire dalle 12 per il pool party e dalle 20.30 per la cena è tempo di Ferragosto al Rosamarina Lake di Caccamo, per festeggiare la serata più calda dell'anno...al lago.

All'interno di un'oasi verde, Rosamarina Lake è pronta a festeggiare il Ferragosto a partire dalle 12 con il pool party, con buffet di frutta e prosecco edj set Luigi Millonzi. Costo 10 euro.

Dalle 20.30, cenacon menu fisso: antipasto con taglieri di prodotti tipici del territorio, tris di carne alla griglia con contorno di patate al forno, frutta , acqua e vino. Costo € 35 a persona. Menu bimbi: patatine, fettina di pollo ebibita € 10.

Dalle 21 live music "Swing e dintorni". Dalle ore 23.30 super dj set: american speaker voc Jimgullo& Dance music award localist women LadyJennyVoice(GiovaLioy...tra le 10 miglior vocalist d’italia l’unica del Sud). Top dj from THE CLUB (TOCHO GUYS): Giampaolo Nuccio.

Pernottamento in tenda. Modalità A: LUXURY 20,00 a persona (eventuali lenzuola 4,00). Modalità B: posto tenda 5,00. Tenda della struttura 5,00

Photo zone: Gaetano Amenta.