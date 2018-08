"Aspettando il Ferragosto 2018", live show e party da La Marsa Vacances

Martedì 14 agosto a partire 19.30 da La Marsa Vacances, in via Cristoforo Colombo, è tempo di "Aspettando Ferragosto, Live Show & Party".

Ore 21:30: Antonio Pandolfo, comico di fama nazionale, intratterrà i nostri ospiti con la sua coinvolgente simpatia nel suo nuovo show '"Mi siddia". Ore 23:30: La serata proseguirà con Party & Dj Set di Massimo De Martino nella splendida location del bordo piscina. Prezzo adulti (dai 12 anni compiuti in su) 25 € comprensivo di live Show Antonio Pandolfo Solarium Teatro, dance con Dj Set solarium piscina, consumazione alcolica o analcolica, spettacolo pirotecnico. Prezzo bambini (dai 4 anni compiuti fino ai 12 anni non compiuti) 10€ comprensivo di mini Club con animazione, campi sportivi, gelato, succhi e acqua. Prezzo solo party (dai 12 anni compiuti in su) 10€ comprensivo di dance e 1 consumazione.

Possibilità di cena presso il nostro ristorante pizzeria “Le vele” à la carte. (Si avvisa la gentile clientela che l’orario della cena non risulta compatibile con lo spettacolo). Contatti e prenotazioni: 091 455193 (reception).