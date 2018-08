Ferragosto 2018, street food e giochi per grandi e piccini a Casale Valle Agnese

Martedì 14 agosto a partire 19.30 magico Ferragosto all'insegna dello street food al Casale Valle Agnese, a Godrano, tra giochi per adulti e bambini, buon cibo e balli sotto le stelle di Bosco Ficuzza. Possibilità di pranzare anche mercoledì 15.

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni anche quest'estate la notte di Ferragosto verrà allietata dalla magia della "Notte Street Food" di Casale Valle Agnese. Come le precedenti edizioni animazione per adulti a cura di Holiday Party. street food, giochi, balli e sorteggi. Una serata sotto le stelle di Bosco Ficuzza da non dimenticare

Programma baby

19:30 Visita agli animali

19:45 Gioco caccia agli oggetti

20:00 Laboratorio i biscottini di pasta frolla

Programma adulti

20:30 Gioco aperitivo

20:45 Inizio cena street food con esclusivo servizio al tavolo

Otto ricchi antipasti: il chioschetto dei panini con la milza ( riceverai 1 ticket a persona per ritirare personalmente il tuo panino), il chioschetto del coppolo (anche questo con ticket). Grigliata di salsiccia grossa tipica locale e spiedino di maialino e verdure. Insalatata mista Cipolle rosse in agrodolce. Dopo la mezzanotte anguria. Acqua, vino e caffè. Consumazione caffè o amaro con 1 Ticket a persona. Extra (Nb: Vino previsto una brocca da 1litro ogni 4 persone brocca extra 5 euro, amaro 1,50 euro)

Durante la serata giochi animazione e tante risate. Dalle 00:30 all'1:50 discoteca . Vi ricordiamo che la serata sarà all'aperto i tavoli verranno organizzati tra la terrazza e il prato vi consigliamo di portare sempre una giacchetta per il freddo. Adatta anche ai bambini per i quali organizzeremo dei laboratori didattici dalle ore 19:30 si prega di essere puntuali. Non si tratterà di baby parking, ma solo di piccole attività didattiche quindi i bambini vanno sempre seguiti dai genitori.

Costi: Adulto 35, Baby 15. Baby Menù Mc Pollo della casa ovvero Panino Hotdog con Pollo e lattuga , contorno di Patatine fritte e 1 Bicchiere di Coca Cola. Fascia 0/2 anni organizzeremo un microonde a disposizione dei genitori quindi organizzarsi da casa col pasto necessario

Centro Benessere 25 euro x 1 ora. Camera Matrimoniale 70 euro inclusa colazione. Letto aggiuntivo 25 euro

Pranzo del 15 Agosto 30 euro a persona. Pranzo baby del 15 Agosto 15 euro.