Très Chic, a Palermo arriva il fashion show dedicato alle tendenze per le nozze

Sabato 23 febbraio, nel mese dell’amore, il salotto buono di Palermo, ospiterà Très Chic, un trunk show in cui saranno presentate le nuove tendenze, idee e ispirazioni per le nozze. Sarà l’Atelier Loredana Lombardo in via Libertà, 81 ad accogliere, dalle ore 16 alle 20, le proposte di alcuni noti operatori del settore wedding, e il defilé privato di alcuni modelli della nuova collezione sposa. Partner dell’iniziativa, fortemente voluta dal fotografo palermitano Danilo Troia, oltre all’Atelier Loredana Lombardo, sono Capeland viaggi & turismo, Paolo Balsamo fotografo, Catering Rosanero con il manager Domenico Bernabò, Fiori d’Artificio di Chiara Chiaramonte, Hair Style Toti e Vita di Vita Pericolo. Si tratta di un evento esclusivo riservato alla clientela dei noti professionisti del Capoluogo e alle coppie che stanno preparando il loro giorno più bello.