Extramainoff con la synthwave di Verde e Brusio, musica elettronica all'Old School

Secondo appuntamento della serie ExtraMainOFF, in attesa della XVI edizione del MainOFF Festival. Giovedì 5 marzo, dalle 22:00 presso l'OLD School, ascolteremo le selezioni rétrosound e synthwave di Verde e Brusio Netlabel. Segui il rumore!

Verde è il progetto musicale di Justin Costantino, dottore in musicologia che negli ultimi anni ha dedicato le sue ricerche a ciò che ama definire rétrosound, ovvero quell'attitudine mostrata da diversi musicisti, attivi soprattutto sul web, a trovare ispirazione nel pop elettronico anni Ottanta, rielaborando quella particolare pasta sonora ricca di timbri sintetici e drum machine che ha caratterizzato il panorama pop del decennio. Verde, nelle sue selezioni, fonde synthwave in stile Miami Vice, retrowave, chiptune per Commodore 64 e l'oscura e cyberpunk darkwave, in un mix ballabile e retrofuturista.