Extramainoff, il concerto di Giovanni Tripi e Alessio Costagliola alle terrazze del Sole

In attesa del MainOff Festival, Brusio Netlabel e Qmedia organizzano una serie di performance musicali preparatorie. Il terzo appuntamento è giovedì 12 marzo, dalle 21:30 presso Le Terrazze del Sole di via Vittorio Emanuele 291, con l'esibizione di Giovanni Tripi (Brusio) e Alessio Costagliola (Swingrowers).

Giovanni Tripi, fondatore di Qmedia e co-fondatore di Brusio Netlabel e MainOff Festival, agitatore culturale, propone un’esperienza sonora drone-ambient-noise, un soundscape già sperimentato a Kava Festival e in altri contesti underground dello stivale. Fa parte del collettivo musicale Stasi. Nel 2017 fonda il progetto audiovisivo Beard Vampyr.

Alessio Costagliola è chitarrista, compositore e produttore musicale attualmente sotto la label Freshly Squeezed Music di Brighton. Ha co-prodotto e arrangiato due album e diversi singoli di successo con la sua band Swingrowers. Ha inoltre collaborato con etichette del calibro di Island Records, Grandmono Records, Rambling Records per conto di artisti internazionali tra cui Annie Lennox e Caro Emerald. Con gli Swingrowers è costantemente impegnato in tour mondiali e ha calcato i palchi di alcuni tra i più rinomati club e festival di tutto il mondo tra cui Boomtown, Glastonbury, Alcatraz, con due sold out al Blue Note di Tokyo. Attualmente sta lavorando al quarto album in uscita della band. Chitarrista “esploratore”, sviluppa un linguaggio del tutto personale, contaminato dalla sperimentazione di generi diversi, con influenze jazz, pop e rock.