Expopet alla Fiera del Mediterraneo: il salone dedicato agli animali da compagnia

Expopet 2018, il salone dedicato agli animali domestici e d'affezione, parte dalla Fiera del Mediterraneo di Palermo (Padiglione 20), dove avrà luogo il 28 e 29 aprile.

Una sesta edizione che si preannuncia già un successo grazie alla presenza di aziende leader del settore che hanno scelto come vetrina la manifestazione per valorizzare l’eccellenza dei loro prodotti tra cui gabbie e accessori per piccoli mammiferi e per uccelli, accessori per acquari, alimenti per animali domestici, prodotti per l'igiene, per la cura e il comfort, prodotti farmaceutici e molto altro ancora. Non solo: saranno presenti anche diversi e numerosi allevamenti di cuccioli di razza.

L'obiettivo è sempre lo stesso: offrire all'interno del Mezzogiorno un'importante vetrina dedicata agli operatori del settore quali Pet Shop, Medici Veterinari e Farmacie, Toelettatori, Allevatori, Centri Cinofili, ma anche e soprattutto un punto d'incontro e ritrovo per le famiglie dei consumatori e per tutti gli amanti del mondo del pet. L'intento infatti, è quello di consentire alle varie aziende espositrici di interfacciarsi in maniera diretta sia con i visitatori che accorrono in fiera con i loro cuccioli, che con gli operatori del settore che vengono ospitati e informati nel loro stesso territorio.

Ma Expopet è anche un grande spettacolo di intrattenimento per grandi e piccini, grazie alle numerose attrattive che si possono trovare in fiera come l'immancabile Exotic World, il salone dell'esotico che riunisce e rappresenta tutti gli operatori e amanti del settore, che nel corso degli anni ha affascinato i visitatori con le sue meraviglie tra cui rettili, anfibi, chiocciole giganti, piante carnivore e così via.

Presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, oltre all'ampia area espositiva, troverai: più di 20 allevatori cinofili, toelettatura gratuita, area animali da bassa corte, stage di toelettatura, tre ampi ring con dimostrazioni di Agility, Dog Dance, Pet therapy, sfilate di "cani attori", protagonisti di film e cortometraggi, giochi e dimostrazioni con il pubblico, 2 ring destinati all'amatoriale cinofila, interessanti conferenze per la gestione dei vostri Pet Friends.

Da sottolineare infine la presenza, come ogni anno, di diverse Associazioni di categoria, perché Expopet non è solo esposizione e intrattenimento, ma punta i riflettori anche sul sociale affrontando e cercando di porre soluzioni a due problematiche comuni all'interno di molte città: abbandono e randagismo. L'ingresso è 5 euro, ridotto 3 euro per tutti gli iscritti al Fans Club.



Gallery