Palermo Expo presenta Expo Sposi 2020 a Villa Chiaramonte Bordonaro alle croci, per un Week end interamente dedicato all'amore ed ai futuri sposi. In occasione del San Valentino una tre giorni ricca di emozioni tra gli antichi saloni di Villa Bordonaro e le ultime novità e tendenze del settore wedding presentate dalle aziende leader del settore.L'evento vedrà in mostra : mobilifici e arredatori, gioiellerie ed abiti da sposa e cerimonia, agenzie di viaggio, bomboniere e band musicali, auto da cerimonia e catering, saloni di bellezza, wedding planner, studi fotografici e tutto ciò che occorre per realizzare un matrimonio d'eccellenza. Il tutto sarà allietato da un ricco buffet d'accoglienza insieme ad un calice dell'amore che verrà offerto a quanti accorreranno, insieme a musica live ed intrattenimento. Gli orari dell'evento saranno: venerdì 14 dalle ore 16.00 alle 22.30, sabato 15 dalle 16.00 alle 23.30 e domenica 16 dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.30 Ingresso Gratuito.