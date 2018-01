Volando su Ballarò, la città vista dall'alto: una mattinata a bordo di un elicottero

Una lezione di avvicinamento al volo, salendo a bordo degli aeromobili e ricevendo da parte dei piloti le prime nozioni. È quanto accadrà sabato 27 gennaio a 20 bambini dell’associazione “Le Balate”, ai quali sarà dedicata un’altra delle amatissime iniziative che il gruppo M.R.N. promuove all’Aeroclub “Beppe Albanese” di Boccadifalco grazie all’impegno del presidente, Fabio Giannilivigni, e dei piloti soci.

Alle 9 prenderà il via “Volando su Ballarò”, mattinata dedicata ai piccoli del popolare quartiere palermitano, che potranno provare l’ebbrezza di sorvolare la città per circa 30 minuti a bordo dei velivoli in forza all’Aeroclub. Un’iniziativa, alla quale parteciperà anche l’associazione “Officina Ballarò”, avvicinando in maniera diversa dal solito una realtà da anni fortemente impegnata nel diffondere la cultura del volo e permettere di realizzare un sogno a molti, quello di far effettuare a persone meno fortunate un volo panoramico sulla città da protagonisti. La mattinata si concluderà con la consegna del battesimo del volo a tutti i partecipanti.