Storie di gente che ha il "vino in testa", l'appuntamento a Sanlorenzo Mercato

Una tradizione millenaria, capace di raccontare la storia della nostra Isola, legata alla passione e sapienza artigianale e alla lavorazione delle materie prime: è la tradizione del vino, parte integrante della nostra cultura che ha ancora molto da raccontare. Ma quante e quali sono le professioni che ruotano attorno al mondo della viticoltura e dell'enologia?

Il 31 gennaio a partire dalle 19 si apre “Vino in testa”, il talk con esperti e professionisti del settore, tutti ex corsisti del master MASV: Alessio Giuliano, direttore commerciale di Cantine Rallo (Marsala), Annapaola Cipolla, responsabile marketing ed enoturismo di Tenute Orestiadi (Gibellina), Gaspare Triolo, titolare della cantina Terre di Gratia (Camporeale). Una lezione aperta a tutti i "wine-lovers" nella Vineria del Mercato per scoprire le numerose opportunità di trasformare la loro passione in una professione. Per l'occasione, si potranno degustare i vini delle tre cantine presenti accompagnandole con un coppo di fritti o di salumi e formaggi al prezzo speciale di 5 euro (posti limitati).

L'evento è promosso dal MASV - Master per Manager delle Aziende del Settore Vitivinicolo del Dipartimento SEAS - Università degli Studi di Palermo. Giunto alla 15a edizione, il MASV ha formato negli anni più di 150 corsisti, molti dei quali ricoprono ruoli determinanti in aziende - vitivinicole e del settore agroalimentare - del panorama regionale e nazionale. Il master MASV si pone l'obiettivo di formare studenti orientati a specializzarsi nelle principali aree gestionali: #produzione (vigneto e cantina); #logistica (supply chain management); #marketing & communication (advertising, social media, branding, P.R., packs, enoturismo); #commerciale (domestic market; export); #amministrazione (controllo di gestione, finanza); #strategia (direzione, governance).

Lezioni frontali – di cui 50 ore di inglese specialistico con docente madrelingua - testimonianze manageriali, case histories, un intenso programma di visite aziendali, partecipazione a importanti fiere ed eventi di settore (Vinitaly, Sicilia en Primeur), minicorso di analisi sensoriale e #winetasting, work experience. Le iscrizioni al Master sono aperte fino all'11 febbraio. Il bando è scaricabile su unipa.it