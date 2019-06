Una vela senza esclusi, a Palermo al via il campionato italiano hansa 303

Una vela senza esclusi, l’evento velico si terrà a Palermo dal 12 al 16 giugno e quest’anno farà da contenitore al Campionato Italiano Vela Paralimpica Hansa 303 organizzato, per la prima volta nel Sud Italia.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Centro che lo organizzerà su delega della Federazione Italiana Vela, di concerto con la Classe Italiana Hansa 303 e il Comitato Paralimpico Italiano. Il primo appuntamento sarà quello con lo stage federale al raduno della Classe Hansa che aprirà la manifestazione il 12 giugno. Saranno rappresentate ben 10 regioni italiane (Marche, Lombardia, Friuli, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Toscana, Lazio) con atleti sotto osservazione dei tecnici FIV per la selezione per gli europei previsti per il mese di ottobre a Portimao in Portogallo.

Il 13 giugno, presso i locali dell’ex Fonderia Oretea alla Cala di Palermo si terrà, invece, il Convegno “Mare, Sport e disabilità: l’importanza di fare squadra alla presenza di numerose autorità. Il 14, 15 e 16 giugno saranno dedicati alle regate sulle boe. La mattina del venerdì 14, durante la cerimonia di apertura, l’alzabandiera sarà accompagnato dall’Inno di Mameli eseguito dall’Orchestra Kids del Teatro Massimo, diretta da Michele De Luca. Poi, si molleranno gli ormeggi per iniziare alle h 12. Saranno posizionati due campi di regata: uno per la classe Hansa 303 e l’altro per le 7 Azzurre della flotta L.N.I. Il campionato sarà valido dopo aver disputato almeno 3 prove e con un massimo di 5 prove nei 3 giorni dedicati, con la possibilità di scarto alla 4 prova.

Tra i partecipanti ci saranno anche Gian Banchisio Pira della Veliamoci Asd di Oristano, con all’attivo tre mondiali e una paralimpiade a Rio 2016, Marco Gualandris dell’Associazione Dis-Vela del Lago di Garda che ha conquistato il podio sia agli Europei che ai Mondiali del 2013, 2014, 2015 e Giulio Cocconi quattordicenne della LNI di Genova Sestri, detentore del titolo di campione italiano lo scorso anno. Gli atleti parteciperanno a bordo delle Hansa 303 in singolo.

Tra gli equipaggi delle azzurre provenienti dalle Sezioni LNI di tutta Italia quello palermitano sarà quello della Vela del cuore formato da Martina Leonardi, Clorinda Balsamo, Nicoletta Salviato e dalle tutor Daniela Privitera e Tiziana Leto. Nato da un’idea della cardiochirurgo D.ssa Nicoletta Salviato e grazie ad un Protocollo d’intesa tra l’Ospedale A.R.N.A.S. Civico di Palermo e la LNI di Palermo Centro, per la prima volta, vedremo gareggiare un equipaggio tutto femminile formato da pazienti con cardiopatie congenite. La manifestazione nazionale sarà occasione per gettare le basi affinché il progetto della vela del cuore possa essere replicato anche da altre Sezioni della LNI, per smantellare l’idea che la cardiopatia congenita è una patologia che impedisce ai ragazzi di avere una vita normale.

Alla fine delle tre giornate, i migliori piazzamenti della manifestazione si vedranno attribuire anche il Trofeo Panathlon “Gabriella Caldarella”, il Trofeo L.N.I “Pietro Caricato” e il “Trofeo Toyota”.