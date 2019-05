Untodog a Sanlorenzo Mercato, un weekend intero dedicato agli hotdog siciliani

L’1 e il 2 giugno Sanlorenzo celebra l’hotdog siciliano di Unto, l’hamburgeria palermitana da poco approdata tra le botteghe del Mercato.

Un intero weekend per celebrare la pietanza più golosa della tradizione americana, ma con un’anima tutta siciliana: a Sanlorenzo l’1 e il 2 giugno, sia a pranzo che a cena, è la festa di Unto, l’hamburgeria tutta palermitana che seleziona prodotti speciali da filiera corta e che da poche settimane è sbarcata anche a Sanlorenzo Mercato.

Per salutare l’arrivo della nuova bottega l’1 giugno a partire dalle 12 si apre una festa speciale tutta dedicata ai tre più prelibati hot dog in menù solo a Sanlorenzo Mercato: l’Hot Dog con wurstel artigianale e ketchup, il Traditional Hot Dog con wurstel artigianale, cipolla caramellata, servito con mostarda al miele di ape nera sicula, il Tatti Dog con wurstel artigianale, cipolla croccante, bacon artigianale siculo, maionese e bbq in stile siciliano.

Per l’occasione ciascuno dei tre hot dog sarà disponibile al prezzo speciale di 5 euro, con contorno di patatine fritte artigianali. Ospite speciale dell’evento è il birrificio palermitano Kimiya con le sue birre artigianali, tutte da scoprire, anche grazie alla speciale promo panino + birra al prezzo speciale di 7 euro.